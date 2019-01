Fata mea este model :) Noul atacant al lui Dinamo se lauda cu "Victoria Beckham" a Greciei! Ce i-a spus Tamas cand a aflat ca vine in Romania

Grecul cu cea mai frumoasa sotie e bun de Dinamo.

A trecut vizita medicala si a semnat azi, in ultima zi in care Dinamo putea sa-l ia. Tamas l-a trimis la Dinamo ca s-o bata pe FCSB.

Beckham al Greciei, Papazoglou are 1.95 si le-a impresionat pe doctorite la vizita medicala. El are ochi doar pentru sotia lui.

"Sotia mea a fost Miss Grecia in 2012, sunt mandru de ea si avem o familie minunata", a declarat Papazoglou.

Papazoglou e atacant si vine de la Haifa, unde a fost coleg cu Tamas: "Mi-a spus doar lucruri bune despre Dinamo. Stiu de derby-ul cu rivalii si stiu ca fanii abia asteapta acest duel. Am venit sa ajut Dinamo sa revina in top".



Din 2007, cand Dinamo a luat ultimul titlu, au disparut 12 echipe din prima liga. Printre ele - Rapid, Otelul, Urziceni, UTA si Timisoara.

Papazoglou e din Salonic si a jucat la PAOK. Razvan Lucescu e lider in Grecia cu PAOK.