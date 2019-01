ULTIMA ORA | Unde pleaca Salomao de la Dinamo! Sunt orele decisive pentru transfer: "cainii" se pregatesc de despartire

Diogo Salomao ar putea pleca astazi de la Dinamo. Portughezul de 30 de ani a refuzat prelungirea contractului, iar dinamovistii vor sa scape de el.

Salomao (30 de ani) a refuzat prelungirea contractului cu Dinamo. El a intrat la 1 ianuarie in ultimele 6 luni, iar dinamovistii i-au transmis ca fie semneaza o noua intelegere, fie iese din calculele echipei.

In acest moment, dinamovistii spera totusi sa obtina si o suma de bani in schimbul mijlocasului, chiar daca l-au anuntat pe acesta ca nu mai intra in vederile lui Rednic. In acelasi timp, Salomao vrea rezilierea contractului.

A primit oferta de la Omonia Nicosia

Potrivit presei din Cipru, Salomao a primit o oferta de ultim moment din Cipru. Omonia Nicosia il vrea pe portughezul care a marcat 15 goluri in 59 de meciuri pentru Dinamo.

Cipriotii il vor, insa, pe Salomao din postura de jucator liber de contract si nu vor sa ii plateasca lui Dinamo vreo suma de transfer.

Omonia Nicosia ocupa locul 7 in Cipru, avand 23 de puncte dupa 18 meciuri.

