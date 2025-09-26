Alexandru Mitriță face spectacol după retragerea de la echipa națională! Magistral în revenirea de la 0-3

Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională, după ultimele două partide în care a jucat foarte puțin.

Mircea Lucescu a comentat pe acest subiect, iar Mitriță i-a răspuns și pe teren.



Mitriță, în mare formă în China! Două pase de gol la revenirea de la 0-3 a lui Zhejiang



Alex Mitriță a fost din nou decisiv pentru Zhejiang într-un meci din Chinese Super League cu Rongchang, încheiat 3-3.

Echipa jucătorului român a fost condusă cu 0-3 după 39 de minute scurse din meci: Romulo marcat o „dublă” în minutele 29 și 37, în timp ce Tim Chow a făcut 3-0.

Mitriță a ieșit la rampă în finalul primei reprize, când i-a pasat decisiv lui Owusu-Sekyere, iar acesta a redus din diferență. Golul lui Yago a apropiat-o pe Zhejiang la doar un gol înainte de pauză.

La una dintre ultimele faze ale meciului, Alex Mitriță a dat încă un assist și Yago a stabilit scorul final după reușita din minutul 90+10.

