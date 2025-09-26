Alexandru Mitriță face spectacol după retragerea de la echipa națională! Magistral în revenirea de la 0-3

Alexandru Mitriță își continuă forma excelentă în China după retragerea din naționala României.

alex mitrita
Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională, după ultimele două partide în care a jucat foarte puțin.

Mircea Lucescu a comentat pe acest subiect, iar Mitriță i-a răspuns și pe teren.

Mitriță, în mare formă în China! Două pase de gol la revenirea de la 0-3 a lui Zhejiang

Alex Mitriță a fost din nou decisiv pentru Zhejiang într-un meci din Chinese Super League cu Rongchang, încheiat 3-3.

Echipa jucătorului român a fost condusă cu 0-3 după 39 de minute scurse din meci: Romulo marcat o „dublă” în minutele 29 și 37, în timp ce Tim Chow a făcut 3-0.

Mitriță a ieșit la rampă în finalul primei reprize, când i-a pasat decisiv lui Owusu-Sekyere, iar acesta a redus din diferență. Golul lui Yago a apropiat-o pe Zhejiang la doar un gol înainte de pauză.

La una dintre ultimele faze ale meciului, Alex Mitriță a dat încă un assist și Yago a stabilit scorul final după reușita din minutul 90+10.

În clasament, Zhejiang are 39 de puncte adunate în 25 etape și se află pe locul șapte, în timp ce Rongcheng e pe doi, cu 55 de puncte.

Mitriță are în acest moment opt goluri și șase pase decisive în 12 partide jucate pentru Zhejiang.

Mihai Rotaru, după retragerea lui Mitriță de la națională: „Nu cred că doarme cineva cu poza lui Olaru sub pernă”
Ionuț Lupescu s-a pronunțat după retragerea lui Mitriță: „Și eu am renunțat la echipa națională”
Alex Mitriță, replică pentru Mircea Lucescu! Selecționerul i-a transmis să nu regrete retragerea de la națională
Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament
Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City
Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga
În așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana României: ”O echipă plină de jucători mediocri!”
Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice
Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament

Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City

Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga

În așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana României: ”O echipă plină de jucători mediocri!”

Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice

Revenire de senzație la Dinamo! E titular în meciul cu Universitatea Craiova



Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament
Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City
Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga
TAS a dat verdictul! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru transferul lui Florinel Coman
Erik Lincar s-a lămurit: ”E principala candidată la promovarea în Superligă”
Sorin Cârțu a spus cine îl poate înlocui pe Alex Mitriță la Universitatea Craiova: ”El este jucătorul care ar putea!”
"Parcă vedeam un jucător din altă ligă!" MM Stoica, dat pe spate de starul Universității Craiova
