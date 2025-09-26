Plecat de la Dinamo, a ajuns la „ciuca bătăilor”. Are 19 goluri încasate în doar 5 meciuri

Ajuns la 37 de ani, portarul Kristijan Naumovski a semnat în vara anului 2023 cu DPMM FC, echipa prințului din Brunei, dar începutul de sezon în Malaysia Super League a fost un adevărat dezastru.

Goalkeeper-ul a primit nu mai puțin de 19 goluri în primele cinci partide oficiale ale sezonului.



Cifrele vorbesc de la sine. DPMM FC are o singură remiză și patru înfrângeri usturătoare. A pierdut 3-0 cu Selangor, 5-0 cu Terengganu, 4-0 cu Kuala Lumpur și 2-1 cu Kelantan The Real Warriors. Iar în Cupa Malaeziei, echipa a suferit un eșec umilitor: 7-1 cu Johor Darul Ta'zim, campioana en-titre, într-un meci în care Naumovski a fost titular.



Naumovski a trecut în două rânduri pe la Dinamo



Pentru fanii dinamoviști, numele lui Naumovski rămâne însă legat de ultima Cupă a României cucerită de „câini”.

