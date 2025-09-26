Plecat de la Dinamo, a ajuns la „ciuca bătăilor”. Are 19 goluri încasate în doar 5 meciuri

Plecat de la Dinamo, a ajuns la &bdquo;ciuca bătăilor&rdquo;. Are 19 goluri &icirc;ncasate &icirc;n doar 5 meciuri Fotbal extern
Fostul portar al lui Dinamo București, traversează probabil cel mai greu moment al carierei. 

Kristijan NaumovskiDinamoDPMM FC
Ajuns la 37 de ani, portarul Kristijan Naumovski a semnat în vara anului 2023 cu DPMM FC, echipa prințului din Brunei, dar începutul de sezon în Malaysia Super League a fost un adevărat dezastru.

Goalkeeper-ul a primit nu mai puțin de 19 goluri în primele cinci partide oficiale ale sezonului.

Cifrele vorbesc de la sine. DPMM FC are o singură remiză și patru înfrângeri usturătoare. A pierdut 3-0 cu Selangor, 5-0 cu Terengganu, 4-0 cu Kuala Lumpur și 2-1 cu Kelantan The Real Warriors. Iar în Cupa Malaeziei, echipa a suferit un eșec umilitor: 7-1 cu Johor Darul Ta'zim, campioana en-titre, într-un meci în care Naumovski a fost titular.

Naumovski a trecut în două rânduri pe la Dinamo

Pentru fanii dinamoviști, numele lui Naumovski rămâne însă legat de ultima Cupă a României cucerită de „câini”. 

  • Naumovski, într-un meci Dinamo - Ceahlăul Piatra Neamț

În 2012, macedoneanul a fost titular în finala câștigată cu 1-0 împotriva Rapidului, pe Arena Națională. A avut două perioade la Dinamo, între 2010-2014 și 2015.

În total, portarul născut la Skopje a bifat 41 de meciuri pentru „câini” și a ținut poarta intactă în 11 dintre acestea.

  • 4 trofee are Naumovski în carieră, două cu Dinamo
  • 125.000 de euro este cota de piață actuală a portarului
  • 375 de goluri a primit în cariera sa, cu 315 meciuri în cont și 115 „clean sheet-uri”
