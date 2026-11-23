Șocul produs de revenirea lui Laurențiu Reghecampf, la FCSB, pentru a treia oară, a „resuscitat“ formația bucureșteană doar pentru trei meciuri. Primele cu noul antrenor pe bancă, toate câștigate.

Dar jocul practicat n-a impresionat, în două din cele trei victorii. Cu Oțelul (1-0) și cu Voluntari (2-1), FCSB s-a impus cu o doză mare de noroc. Apoi, în derby-ul cu Rapid (4-1), a făcut, într-adevăr, o demonstrație de forță sub comanda lui „Reghe“. În acel moment, părea că echipa chiar poate îndeplini obiectivul promis de antrenor lui Gigi Becali, în momentul revenirii sale pe bancă. Astăzi însă, așa ceva a devenit imposibil de realizat. Din punct de vedere matematic.

Gigi Becali: „A zis că peste 10 etape e locul 1“

Spre finalul lunii septembrie, mai precis după partida Universitatea Craiova – FCSB (5-0), s-a decis îndepărtarea lui Marius Baciu de pe bancă. Imediat, Laurențiu Reghecampf, aflat în acel moment sub contract cu Esperance Tunis, a acceptat să preia echipa. După cum a povestit chiar Gigi Becali, la primul telefon dat lui „Reghe“, acesta i-a promis marea cu sarea.

„Eu i-am propus să negociem prima de calificare pentru Europa League, pentru Conference League. A spus că nu-l interesează. Că la anul, pe vremea asta, e în Champions League! Plus de asta, mi-a transmis așa: <<Vreau să stai liniștit 10 meciuri, că le câștig până la pauză>>. Să stai liniștit în sufragerie, să nu mai ai de ce să dai telefoane (n.r. – în timpul meciurilor). A zis că peste 10 etape e locul 1. Da, da, 10 meciuri. Dacă face bine treaba, ce, sunt nebun? Nici n-ai de ce să te bagi! Când merge treaba, de ce să mă bag?“, a fost declarația lui Gigi Becali, dată în ultima săptămână din septembrie.

FCSB, locul 1 după 10 etape cu Reghecampf, imposibil matematic

În acest moment, FCSB are o serie de patru meciuri fără victorie, unul în Cupa României și trei în campionat. Din cauza acestei căderi, s-a ales praful de obiectivul anunțat de Reghecampf, care visa la locul 1, după primele zece etape cu el pe bancă.

Când antrenorul a preluat FCSB de la Marius Baciu, la finalul rundei cu numărul 10, echipa ocupa locul 11 în clasament, la 11 puncte de liderul Dinamo.

Astăzi, după etapa a 16-a, FCSB e pe locul 9 în clasament, la 14 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Așadar, când mai sunt patru etape până runda cu numărul 20 și 12 puncte rămase în joc, obiectivul lui Reghecampf, de a ajunge lider în Superliga noastră, e imposibil de realizat din punct de vedere matematic. Mai mult decât atât, adus cu alura de salvator, ca să atace câștigarea titlului, „Reghe“ a ajuns să mărească distanța fața de locul 1, în loc să o micșoreze!

Așa se și explică declarația dată de Gigi Becali, după remiza albă cu FC Argeș, la Mioveni. „Trebuie să mă învăț minte, că pe banii mei trebuie să mă ocup eu, nu cum ziceți voi să las specialiștii. Că dacă fac așa rămâne stâna fără oi. Asta este, ce s-a stricat, o să încerc să repar eu“, a spus latifundiarul din Pipera. Afirmația sa arată că s-a terminat și „luna de miere“ a lui Reghecampf, la FCSB. Pentru că, de acum înainte, patronul va interveni brutal, în deciziile tehnico-tactice, ca înainte.

Rezultatele FCSB-ului în al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf