Inter a remizat într-un meci pe care l-a avut în mână, după ce echipa antrenată de Cristi Chivu a primit două goluri în finalul partidei. Franck Kessie a fost cel care a marcat din penalty golul care i-a adus punctul echipei din Bergamo, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri.

După meci, Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, nu s-a ferit de cuvinte la flash-interviu și a spus ce le-a lipsit elevilor săi pentru a pleca de la Bergamo cu toate cele trei puncte.

Cristi Chivu: ”Am fost neglijenți și superficiali”

Acum, campioana Italiei se gândește deja la următoarele partide, care vor fi pe teren propriu. Pe ”Meazza” va veni Stuttgart în Champions League, iar apoi va urma meciul din campionat cu Genoa lui Dan Șucu.

”Există regretul pentru că am condus de trei ori cu două goluri. Regretul pentru ceea ce am crezut că putem face, dar nu am reușit - să controlăm puțin jocul. Ne-a lipsit maturitatea în ultimele momente, când nu am reușit să gestionăm avantajul pe care ni-l creaserăm.

Am fost neglijenți și superficiali, iar Atalanta, care merită felicitări, ne-a pus în dificultate. Sunt două puncte pierdute, vom învăța lecția și vom merge mai departe. Trebuie să ne menținem la un nivel mental ridicat pentru următoarele meciuri”, a spus Chivu, citat de Calciomercato.

În urma acestui rezultat, Inter a căzut pe poziția a treia în Serie A, la trei „lungimi” de liderul Lazio și la un punct de AS Roma, care se află pe locul doi. „Nerazzurrii” au 29 de puncte după 12 etape și au o remiză, o înfrângere și trei victorii în ultimele cinic meciuri de campionat.

Atalanta - Inter Milano 4-4 | Echipele de start: