Rezultatul de la Bergamo l-a nemulțumit pe Cristi Chivu, ținând cont că, pentru echipa lui, acesta este al doilea pas greșit în ultimele trei runde. Acum, Inter Milano a ajuns pe locul trei după 12 etape.

Inter Milano a ajuns pe locul trei în Serie A!

Campioana Italiei are 29 de puncte și este la un puncte distanță de locul secund, ocupat de AS Roma. Lazio rămâne lider, cu 32 de puncte și un parcurs neașteptat, cu zece victorii și două rezultate de egalitate.

Ultimul loc de Champions League este ocupat de rivala lui Inter, AC Milan, iar Como și Juventus sunt pe locurile 5, respectiv 6 după 12 runde.

Acum, campioana Italiei se gândește deja la următoarele partide, care vor fi pe teren propriu. Pe ”Meazza” va veni Stuttgart în Champions League, iar apoi va urma meciul din campionat cu Genoa lui Dan Șucu.

Monza și Fiorentina, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, vor disputa ultimul meci al etapei cu numărul 12 din Serie A.

”Există regretul pentru că am condus de trei ori cu două goluri. Regretul pentru ceea ce am crezut că putem face, dar nu am reușit - să controlăm puțin jocul. Ne-a lipsit maturitatea în ultimele momente, când nu am reușit să gestionăm avantajul pe care ni-l creaserăm.

Am fost neglijenți și superficiali, iar Atalanta, care merită felicitări, ne-a pus în dificultate. Sunt două puncte pierdute, vom învăța lecția și vom merge mai departe. Trebuie să ne menținem la un nivel mental ridicat pentru următoarele meciuri”, a spus Chivu, citat de Calciomercato.

Clasamentul din Serie A, după Atalanta - Inter Milano 4-4: