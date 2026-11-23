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Bogdan Apostu l-a recomandat la FCSB pe Ammar Ramadan (25 de ani), decarul celor de la DAC Dunajska Streda. După ce a văzut imagini cu fotbalistul sirian, Gigi Becali a anunțat că ar fi dispus să ofere un milion de euro pentru transferul său, în iarnă, însă așteaptă să vadă și celelalte condiții pe care le-ar implica mutarea. Ammar Ramadan, jucătorul de pe lista lui FCSB, își continuă forma excelentă în Slovacia Într-o perioadă în care se discută posibila sa plecare, Ramadan își continuă parcursul excelent în campionatul Slovaciei. Duminică, sirianul a ajuns la 13 goluri și 11 pase decisive în toate competițiile din acest sezon. La partida DAC Dunajska Streda - KFC Komarno 3-0, Ramadan a fost implicat în toate cele trei goluri ale echipei sale. A pasat decisiv la reușita de 1-0 a lui Matej Trusa, a transformat un penalty pentru 2-0, iar la golul de 3-0 al aceluiași Trusa a fost cel care a provocat o respingere a portarului la coechipierul său. Sofascore l-a notat cu 9,9 pe Ramadan după prestația de duminică seară. A creat 4 ocazii mari de gol, a șutat de nu mai puțin de 8 ori și a reușit 5 driblinguri.

Datorită acestei victorii, Dunajska Streda are primul loc asigurat matematic la finalul anului 2026. Echipa lui Ramadan este neînvinsă în actuala stagiune și are 41 de puncte - nu mai puțin de 10 peste campioana en-titre Slovan Bratislava. VIDEO Rezumatul meciului DAC Dunajska Streda - KFC Komarno 3-0

Gigi Becali: ”Sirianul vrea salariu mai mult de 400.000 de euro!” Gigi Becali a dezvăluit ce comision cere impresarul sirianului Ammar Ramadan, fotbalistul așteptat să ajungă la FCSB în perioada de transferuri de iarnă. Finanțatorul roș-albaștrilor susține că agentul s-a inspirat din transferul lui Aymen Boutoutaou și solicită 350.000 de euro pentru efectuarea transferului. De altfel, și fotbalistul cere un salariu mai mare de 400.000 de euro, sumă pe care o încasează în acest moment la Dunajska Streda. ”Adică ei acuma bine se, bă, se combină, te doare capul cu ei. N-am eu încredere în ei deloc. Se combină între ei. 'Spune-i tu așa. Lasă că-i spun eu așa. Ăla-i bun. Ăla nu-i bun', ca să ciupească, împart. Ești impresar. Noi suntem trei. Îl păcălim pe Becali de 200.000. Împărțim câte 70.000 la mișto. 'Alo, da!' și cutare, pac 70.000. Înțelegi tu? Păi da, dar nu merge așa, că nici eu nu mai sunt. Acuma trebuie să repar, pentru că acuma toți... Sirianul vrea de exemplu exact 350.000, cât a vrut impresarul lui Boutoutaou. Salariu are 400.000, vrea mai mult aici. S-au învățat! Acum trebuie să îi dezvăț, e greu”, a spus Gigi Becali.

Cine este Ammar Ramadan, fotbalistul dorit de FCSB Ramadan, care are 20 de meciuri jucate la naționala Siriei, a plecat încă de la vârsta de 14 ani din țara natală măcinată de război și a mers în Italia alături de familie. A fost legitimat prima dată la un club din Milano, Cimiano Calcio, iar ulterior a atras atenția mai multor cluburi importante și Juventus a obținut semnătura sa. La juniorii formației torineze, a fost coleg inclusiv cu Radu Drăgușin. Fotbalistul sirian nu a apucat să ajungă la prima echipă a lui Juventus, iar în 2019 a ajuns la Ferencvaros, unde pe parcursul a trei ani și jumătate a evoluat în doar două partide oficiale la prima echipă. După împrumuturi la Soroksar FC și Spartak Trnava, în 2022 a ajuns la Dunajska Streda. Aici, Ramadan a devenit rapid om de bază - a și fost adversarul lui FCSB la un duel din Conference League în august 2022 - iar sezon de sezon a avut statistici foarte bune. În ultimele trei stagiuni a avut 11 goluri și 7 pase decisive (2024/2025), 13 goluri și 4 pase decisive (2025/2026), 13 goluri și 11 pase decisive (2026/2027, stagiune în desfășurare). În fereastra de mercato din vară, chiar cu câteva ore înaintea termenului limită, presa daneză a scris că FC Copenhaga a făcut o ofertă oficială pentru Ammar Ramadan, însă Dunajska Streda a refuzat-o, directorul executiv Jan van Daele fiind nemulțumit de termenii financiari. "Confirm oferta, dar a fost foarte departe de ceea ce ne dorim noi. Ammar este unul dintre cei mai importanți jucători ai noștri și un fotbalist excepțional pentru campionatul Slovaciei. Suma oferită de FC Copenhaga nu reflectă valoarea jucătorului și a ambițiilor noastre", spunea oficialul de la Dunajska Streda, pentru Tipsbladet, fără a dezvălui suma oferită de clubul danez. Ultimul contract semnat de Ramadan cu Dunajska Streda datează din septembrie 2025, când și-a prelungit înțelegerea până în iunie 2028.

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