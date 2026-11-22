După 0-0 la pauză, FCSB a început în forță și repriza secundă, când a bifat o ocazie periculoasă în minutul 57 prin Rui Duarte. Acesta a reluat cu capul o minge centrată din corner, dar Nikic a fost atent și a respins cu mare dificultate, reușind să mențină tabela intactă.
Aflat la ”debutul” pe banca FCSB-ului, ca secund, Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21, și-a pus mâinile în cap când a văzut ratarea fundașului central al echipei sale. Momentul a fost surprins de camerele TV.
FCSB s-a impus în șase dintre ultimele 10 dueluri directe din campionat, interval în care piteștenii au învins de trei ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate.
„Pentru noi, în momentul de față este important meciul cu FC Argeș. Luăm în calcul orice posibilitate ca noi să devenim din ce în ce mai buni”, spunea Laurențiu Reghecampf, înainte de această partidă.
FC Argeș - FCSB | Echipele de start:
- FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea - Borța, Sierra, Balaure - Y. Pîrvu, Matos, Luvombo
- Rezerve: Căbuz, Straton, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Rădescu, G. Gheorghe, Emmers, Mendy, Moldoveanu, Charpentier, D. Sandu
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Joao Paulo - Miculescu, Muhar, Radunovic, Pădurariu - Drăguș, Boutoutaou
- Rezerve: M. Popa, Gnahore, Arad, M. Popescu, D. Avram, Batubinsika, Al. Stoian, M. Toma, L. Stancu, D. Popa