După 0-0 la pauză, FCSB a început în forță și repriza secundă, când a bifat o ocazie periculoasă în minutul 57 prin Rui Duarte. Acesta a reluat cu capul o minge centrată din corner, dar Nikic a fost atent și a respins cu mare dificultate, reușind să mențină tabela intactă.

Aflat la ”debutul” pe banca FCSB-ului, ca secund, Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21, și-a pus mâinile în cap când a văzut ratarea fundașului central al echipei sale. Momentul a fost surprins de camerele TV.

FCSB s-a impus în șase dintre ultimele 10 dueluri directe din campionat, interval în care piteștenii au învins de trei ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate.