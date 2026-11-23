Echipa portugheză Estrela de Amadora a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de ligă secundă Portimonense, prin golul înscris de Ianis Stoica. Echipa românului s-a calificat astfel în optimile Cupei Portugaliei.

Ianis Stoica, decisiv pentru echipa sa în Cupa Portugaliei!

În 16-imile Cupei Portugaliei, Estrela de Amadora a înfruntat pe teren propriu o echipă de liga secundă, pe Portimonense, scrie News.ro.

Intrat ca titular, Ianis Stoica a marcat unicul gol al meciului, în minutul 62. Românul a fost înlocuit în minutul 90, iar echipa sa s-a impus cu 1-0.

În optimile de finală, Estrela de Amadora va întâlni pe FC Porto.