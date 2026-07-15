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Gimnasta americană Sunisa Lee, cu şase medalii în palmares la Jocurile Olimpice, anunţă că revine în competiţie după ce nu a mai concurat de la Paris din 2024, scrie BBC.

Gimnasta de 23 de ani a câştigat aurul cu echipa SUA la Paris, precum şi medaliile de bronz la individual compus şi paralele.

La JO de la Tokyo din 2021, ea a cucerit aurul la individual compus, argintul pe echipe şi bronzul la paralele.

Următorul obiectiv: Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028

Revenirea gimnastei, dezvăluită într-un videoclip pe Instagram, are loc cu doi ani înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

''M-am întors. Ştiu de ce sunt capabilă. Sunt dispusă să fac tot ce este necesar pentru a ajunge acolo. Înapoi la sală. Vom vedea. Aceasta este mai mult decât o revenire, rămâneţi pe fază'', a spus Suni Lee, care mai are trei medalii mondiale, din fiecare culoare, în videoclip.

În martie 2023, Lee a fost diagnosticată cu o boală rară la rinichi, scrie Agerpres, dar a reuşit să revină destul de rapid, în luna august, şi s-a pregătit cu succes, obţinând calificarea în echipa SUA pentru JO 2024.

Coechipiera ei americană Jade Carey, care a câştigat de asemenea medalii la Tokyo şi Paris, şi-a făcut recent revenirea după o pauză similară.