Campioana României la volei feminin CSO Voluntari va evolua în grupa E a Ligii Campionilor, conform tragerii la sorţi de miercuri. Echipa din Voluntari va evolua alături de PGE Budowlani Lodz (Polonia), VfB Suhl Thuringen (Germania) şi Galatasaray Dalkin Istanbul (Turcia).

La masculin, Dinamo va evolua în grupa B, alături de echipele Sicoma Monini Perugia (Italia), Ziraat Bankkart Ankara (Turcia) şi Montpellier (Franţa). Campioana României la masculin, Dinamo a primit un wild card pentru această competiţie. Partidele din grupe încep în luna octombrie.

Tot astăzi, echipa feminină a lui Dinamo și-a aflat adversara din CEV Cup: ”CEV CUP 16TH FINALS 🏐 Dinamo va înfrunta în primul tur din CEV Cup 2027, formația care va pierde în turul doi preliminar din CEV Champions League. Mladost Zabgreb și Turan VC vor juca o dublă manșă în luna octombrie”.