OFICIAL Campioanele României și-au aflat adversarele din grupele Champions League

Campioanele României și-au aflat adversarele din grupele Champions League Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Urmează un sezon continental intens pentru Dinamo și CSO Voluntari.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiCSO Voluntaricev cupCEV Champions League

Campioana României la volei feminin CSO Voluntari va evolua în grupa E a Ligii Campionilor, conform tragerii la sorţi de miercuri.

Echipa din Voluntari va evolua alături de PGE Budowlani Lodz (Polonia), VfB Suhl Thuringen (Germania) şi Galatasaray Dalkin Istanbul (Turcia).

La masculin, Dinamo va evolua în grupa B, alături de echipele Sicoma Monini Perugia (Italia), Ziraat Bankkart Ankara (Turcia) şi Montpellier (Franţa).

Campioana României la masculin, Dinamo a primit un wild card pentru această competiţie.

Partidele din grupe încep în luna octombrie.

Tot astăzi, echipa feminină a lui Dinamo și-a aflat adversara din CEV Cup:

”CEV CUP 16TH FINALS 🏐

Dinamo va înfrunta în primul tur din CEV Cup 2027, formația care va pierde în turul doi preliminar din CEV Champions League.

Mladost Zabgreb și Turan VC vor juca o dublă manșă în luna octombrie”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
Zlatan Ibrahimovic, reverență pentru un fotbalist de la CM 2026: ”Pur și simplu magnific”
Zlatan Ibrahimovic, reverență pentru un fotbalist de la CM 2026: ”Pur și simplu magnific”
Universitatea Craiova - ML Vitebsk în Champions League, de la ora 20:30!
Universitatea Craiova - ML Vitebsk în Champions League, de la ora 20:30!
Anglia - Argentina în semifinale, de la 22:00! Spania își află adversara din finala Campionatului Mondial
Anglia - Argentina în semifinale, de la 22:00! Spania își află adversara din finala Campionatului Mondial
Wow! Campioana olimpică Sunisa Lee revine după o pauză de doi ani
Wow! Campioana olimpică Sunisa Lee revine după o pauză de doi ani
”Fantoma” din Giulești pleacă de la Rapid! Cine îl vrea pe fotbalistul adus pe aproape un milion de € în Grant
”Fantoma” din Giulești pleacă de la Rapid! Cine îl vrea pe fotbalistul adus pe aproape un milion de € în Grant
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Răsturnare de situație în cazul lui Denis Drăguș! Visul lui Gigi Becali se năruie

Răsturnare de situație în cazul lui Denis Drăguș! Visul lui Gigi Becali se năruie

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”



Recomandarile redactiei
Zlatan Ibrahimovic, reverență pentru un fotbalist de la CM 2026: ”Pur și simplu magnific”
Zlatan Ibrahimovic, reverență pentru un fotbalist de la CM 2026: ”Pur și simplu magnific”
”Fantoma” din Giulești pleacă de la Rapid! Cine îl vrea pe fotbalistul adus pe aproape un milion de € în Grant
”Fantoma” din Giulești pleacă de la Rapid! Cine îl vrea pe fotbalistul adus pe aproape un milion de € în Grant
Wow! Campioana olimpică Sunisa Lee revine după o pauză de doi ani
Wow! Campioana olimpică Sunisa Lee revine după o pauză de doi ani
Atacantul lui FCSB care a îngenuncheat Universitatea Craiova, liber de contract!
Atacantul lui FCSB care a îngenuncheat Universitatea Craiova, liber de contract!
Dinamo, triplă câștigătoare de Champions League, duel cu deținătoarea trofeului în faza grupelor! Adversari teribili
Dinamo, triplă câștigătoare de Champions League, duel cu deținătoarea trofeului în faza grupelor! Adversari teribili
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Campioana României și-a dat afară antrenorul străin! ”Cu siguranţă un reper pentru clubul nostru”
Campioana României și-a dat afară antrenorul străin! ”Cu siguranţă un reper pentru clubul nostru”
După 4 finale de cupe europene pierdute în ultimii 7 ani, echipa din România continuă în acest sezon lupta pentru primul trofeu!
După 4 finale de cupe europene pierdute în ultimii 7 ani, echipa din România continuă în acest sezon lupta pentru primul trofeu!
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!