Partida este redată în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro. Stadionul „Ion Oblemenco” este plin la Universitatea Craiova - Getafe.

Gică Craioveanu, în scenografia de la Universitatea Craiova - Getafe

Fanii campioanei României au pregătit o scenografie specială înaintea fluierului de start.

Suporterii l-au afișat într-o manieră spectaculoasă pe Gică Craioveanu (58 de ani), fost atacant al Craiovei și al lui Getafe.

„Eu iubesc această echipă”, este citatul din Gică Craioveanu, afișat de fanii olteni sub scenografie.