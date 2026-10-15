GALERIE FOTO Fanii olteni au făcut spectacol la Universitatea Craiova - Getafe. Scenografia dedicată unei legende

Fanii olteni au făcut spectacol la Universitatea Craiova - Getafe. Scenografia dedicată unei legende Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova - Getafe, duel contând pentru prima etapă din grupa unică a Conference League, se joacă acum. 

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Universitatea CraiovaGetafeConference LeagueGica Craioveanu
Din articol

Partida este redată în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro.  Stadionul „Ion Oblemenco” este plin la Universitatea Craiova - Getafe. 

Gică Craioveanu, în scenografia de la Universitatea Craiova - Getafe

Fanii campioanei României au pregătit o scenografie specială înaintea fluierului de start. 

Suporterii l-au afișat într-o manieră spectaculoasă pe Gică Craioveanu (58 de ani), fost atacant al Craiovei și al lui Getafe.  

„Eu iubesc această echipă”, este citatul din Gică Craioveanu, afișat de fanii olteni sub scenografie. 

Gică Craioveanu, în scenografia de la Universitatea Craiova - Getafe

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Echipele de start

  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Webster
  • Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral
  • Rezerve: Letacek, Ferrer - Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenia, Mojica, Risco
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