Universitatea Craiova este singura reprezentantă a României în cupele euroepene și va începe ”aventura” din faza principală cu un meci tare, împotriva spaniolilor de la Getafe, o echipă cu un lot cotat la 98 de milioane de euro, mult peste orice echipă din campionatul nostru.

Universitatea Craiova - Getafe | Gazonul de pe ”Ion Oblemenco” arată excelent

Înainte de meciul din Bănie, gazonul se prezintă în condiții excelente, așa cum se poate observa în imaginile prezentate de Sport.ro. Astfel, sunt toate condițiile pentru un fotbal de calitate pe arena ”Ion Oblemenco”.