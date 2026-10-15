Universitatea Craiova este singura reprezentantă a României în cupele euroepene și va începe ”aventura” din faza principală cu un meci tare, împotriva spaniolilor de la Getafe, o echipă cu un lot cotat la 98 de milioane de euro, mult peste orice echipă din campionatul nostru.
Universitatea Craiova - Getafe | Gazonul de pe ”Ion Oblemenco” arată excelent
Înainte de meciul din Bănie, gazonul se prezintă în condiții excelente, așa cum se poate observa în imaginile prezentate de Sport.ro. Astfel, sunt toate condițiile pentru un fotbal de calitate pe arena ”Ion Oblemenco”.
Antrenorul principal din Bănie, Filipe Coelho, a pregătit un 3-4-3 pentru meciul cu Getafe, cu Laurențiu Popescu în poartă. În fața lui va fi Stevanovic, flancat de Romanchuk și Screciu.
La mijloc vor fi în teren încă din primul minut Teles, Lameira, Băluți și Bancu. Craiova va ataca în Bănie cu Alexandru Cicâldău și Ștefan Baiaram atacanți laterali, respectiv Assad Al Hamlawi vârf împins.
Echipele de start din Craiova - Getafe
Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram; Rezerve: Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Webster
Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral; Rezerve: Letacek, Ferrer - Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenia, Mojica, Risco