Cele două grupări își dau întâlnire în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, într-un meci care contează pentru prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League

Cum arată primul ”11” al Universității Craiova pentru meciul cu Getafe

Antrenorul principal din Bănie, Filipe Coelho, a pregătit un 3-4-3 pentru meciul cu Getafe, cu Laurențiu Popescu în poartă. În fața lui va fi Stevanovic, flancat de Romanchuk și Screciu.

La mijloc vor fi în teren încă din primul minut Teles, Lameira, Băluți și Bancu. Craiova va ataca în Bănie cu Alexandru Cicâldău și Ștefan Baiaram atacanți laterali, respectiv Assad Al Hamlawi vârf împins.

Echipele de start din Craiova - Getafe

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram; Rezerve: Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Webster

Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral; Rezerve: Letacek, Ferrer - Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenia, Mojica, Risco

EXCLUSIV Florin Gardoș a spus câte puncte va obține Craiova în Conference League: ”Nu are adversari de speriat”

Florin Gardoș, fost internațional român, consideră că Universitatea Craiova nu are adversari de temut în faza ligii din Conference League și consideră că formația dirijată de Filipe Coelho poate înregistra până la opt puncte în această ediție.

După meciul cu Getafe, oltenii le vor întâlni, în ordine, pe Inter Escaldes (22 oct.), Egnatia (5 nov.), Kairat Almaty (10 dec.) și Copenhaga (17 dec.)

”În afară de Brighton, ceilalți adversari nu mi se par de speriat. Au Inter Club d'Escaldes, o echipă din Andorra. Ca idee, acum trei luni, nouă ne-a fost propus un jucător de la ei în Liga 2.

Că au ajuns în Conference League, bravo lor, dar aici cred că e o diferență destul de importantă în favoarea noastră. Pe urmă, Egnatia e iarăși e o echipă care nu ne spune mare lucru.

Se pot obține niște puncte. Șapte, opt puncte pot să obțină”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.