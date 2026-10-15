Universitatea Craiova este singura reprezentantă a României în cupele euroepene și va începe ”aventura” din faza principală cu un meci tare, împotriva spaniolilor de la Getafe, o echipă cu un lot cotat la 98 de milioane de euro, mult peste orice echipă din campionatul nostru.

Înainte de partida din Bănie, campioana României a încasat aproximativ 300.000 de euro doar din vânzarea de bilete. La această sumă se pot adăuga și alți bani din partea UEFA, în funcție de rezultatele echipei.

Costel Pantilimon, reacție după ce a auzit câți bani va încasa Universitatea Craiova

Costel Pantilimon (39 de ani), fostul internațional român, se arată impresionat de evoluția clubului Universitatea Craiova și crede că la acest meci vor veni și suporteri din alte regiuni ale țării.

„Fenomenul ăsta a început să-ți ofere surse de venit din mult mai multe părți, mai ales dacă ai stadionul tău. Poți să faci din diferite surse. Ei au început să aibă o organizație destul de puternică. Oamenii care sunt acolo au investit destul de mult și în partea de marketing, mai ales că e o zonă destul de emoțional legată de fenomen, poți să scoți mult din partea de încasări.

Sunt convins că vin oameni și din Banat, nu doar din partea Olteniei. Lumea e interesată să vadă fotbal, plus că au un stadion frumos”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

În următoarele partide din Conference League, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie), pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almaty (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).

Echipele de start din Craiova - Getafe

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram; Rezerve: Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Webster

Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral; Rezerve: Letacek, Ferrer - Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenia, Mojica, Risco