BREAKING NEWS: Din liga a doua daneza, la un contract de MILIOANE si un post de titular in poarta nationalei Romaniei! Reactie de ULTIMA ORA dupa ce au venit ofertele pe bani multi

E in cel mai bun moment al carierei, la 3 ani dupa ce era rezerva in liga a doua daneza.

David Lazar (29 de ani) poate da lovitura in 2021. Adus gratis de Astra de la Vejle acum 3 ani, intr-un moment in care era rezerva la echipa aflata atunci in divizia a doua din Danemarca, Lazar a trecut printr-o transformare uluitoare. Cu Tatarusanu, Lung si Pantilimon retrasi de la nationala, Lazar e favorit la poarta Romaniei. Goalkeeperul Astrei a fost debutat de Radoi in toamna, iar in acest moment e principala optiune a selectionerului pentru startul campaniei de Mondial a Romaniei.

Dorit de Craiova, Lazar are de luat o decizie dificila. Directorul sportiv al Astrei, Bogdan Mara, spune ca Lazar e dorit si in Turcia, unde ar putea semna un contract care sa-i asigure tot restul vietii!

"Oferta concreta nu exista de la Craiova, am auzit de discutii. Dar sunt si din alte parti, am fost abordati din Turcia si din alte tari pe aceasta tema. Lazar a avut o crestere foarte mare, speram sa fie o decizie buna pentru el in momentul in care aceasta va fi luata. Am discutat cu David intr-un mod profesionist si deschis. Are sanse sa fie titularul Romaniei, a fost extraordinar in acest an. Spercam ca va continua sa mearga pe acest drum bun si ca vor veni oferte foarte bune pentru el in viitorul apropiat", a spus Mara la Digisport.

David Lazar a debutat in Liga 1 la Pandurii, club cu care s-a aflat sub contract pana intre 2010 si 2017. Dupa cateva luni la Vejle, a semnat in 2018 cu Astra. Lazar are 4 aparitii in nationala Romaniei U21, in 2011, si o selectie la echipa mare, anul trecut.