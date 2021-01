A plecat de langa Ronaldo ca sa joace in Liga 1! "Aveam contractul cu Juventus pe masa, trebuia doar sa-l semnez!" Unde va juca Branescu

Laurentiu Branescu (26 ani) este noul transfer al lui Poli Iasi in lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Portarul trecut pe la echipa U23 a lui Juventus va face parte din lotul lui Daniel Pancu. Cumparat de Juventus cand avea 17 ani, Branescu a fost imprumutat de italieni la diferite cluburi, iar acum va semna cu Poli.

Ultima sa echipa a fost Kilmarnock, club din prima liga scotiana, insa a ramas liber de contract la inceputul lunii iulie, iar acum, revine in Liga 1 la 3 ani dupa ce a fost imprumutat la Dinamo.

Portarul a dezvaluit in toamna ca nu el este cel care nu a dorit sa semneze prelungirea contractului cu Juventus, pentru a putea juca unde isi doreste.

"Mai am un contract pe masa pana in 2021 cu Juventus, doar daca imi doresc sa il inregistrez. Eu imi doresc sa o iau pe drumul meu, sa ma duc la un club la care sa semnez pe 2-3 ani, sa am continuitate", a spus Branescu pentru Digi Sport.

Branescu nu este singura mutare facuta de Poli Iasi pe piata transferurilor. Echipei lui Daniel Pancu i se mai alatura Stefan Cana, luat sub forma de imprumut de la FCSB si argentinianul Pablo Gaitan. In lupta pentru evitarea retrogradarii, Poli mai cauta un fundas, doi mijlocasi si un atacant dupa plecarea lui Assulin, Angiully, Acka, Chacana, Talmaciu si Breeveld.

De-a lungul carierei, Branescu a trecut pe la cluburi precum Haladas, Omonia Nikosia, HNK Gorica sau Zalgiris. Portarul este cotat la 350 000 de euro conform Transfermarkt.