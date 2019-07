FABULOS: Hagi se FELICITA ca nu s-a dat SINGUR afara sezonul trecut: "Conducerea a avut incredere in mine!" :) Momentul care l-a bagat in depresie

Criza din atacul Viitorului de la inceputul anului l-a pus pe ganduri pe Hagi. Vitiorul a intrat cu greu in play-off si a luat apoi Cupa Romaniei.

Hagi crede ca secretul succesului la Viitorul sunt continuitatea si increderea pe care o transmite echipei.

"In fiecare zi suntem mai buni, incercam sa aratam mai bine. Exista continuitate, trebuie sa evidentiem asta. Echipa mea m-a surprins total. Suntem singura echipa in Europa care a schimbat un lot cu altul pe parcursul unui an. Avem identitate, stil de joc. Antrenorul de aici face o munca buna.

7 etape echipa mea n-a marcat. Eram dat afara in orice club din lume. Conducerea a zis: nu, il mai tinem! Si a iesit bine. De aici trebuie sa plecam. Pe vremea in care eu eram jucator, antrenorul era respectat. Acum nu mai e asa cum trebuie sa fie. Antrenorul e mentor, profesor, e obligatia lui. Cand e pus acolo, are o responsabilitate: sa-i faca pe jucatori sa fie mai buni. Notiunea de antrenor s-a pierdut in Romania", a spus Hagi la conferinta de presa de dupa 5-0 cu Dinamo.