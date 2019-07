Gica Hagi, dupa victoria la scor cu Dinamo: "Stiam ca am o echipa buna, dar jucatorii m-au surprins!" Fotbalistul dorit de FCSB, blocat la Viitorul: "Vreau sa joc cu lotul pe care il am!"

Viitorul a reusit scorul primei etape si a castigat contra lui Dinamo cu 5-0.

Gica Hagi a laudat in primul rand publicul de la Ovidiu si abia apoi jocul fotbalistilor sai. Hagi spune ca dinamovistii nu trebuie sa fie ingrijorati dupa aceasta infrangere uriasa si a oprit transferurile.

De Nooijer, jucatorul dorit de Gigi Becali la FCSB, nu are nicio sansa sa plece de la Viitorul in aceasta vara.

"Partea frumoasa a acestui meci e ca a fost stadionul plin, publicul a venit la meci. Nu s-a intamplat cand am iesit campioni si stadionul era gol. Noi am jucat un fotbal bun, i-am pus in dificultate prin modul in care am pregatit meciul. Mi-era teama. Echipa mi-a aratat ca e buna in meciul cu CFR, dar m-au surprins. Nu ma asteptam la un asemenea joc. Viitorul arata ca are omogenitate fata de restul echipelor. Inaintea meciului, nu avem o imagine despre Dinamo. Mie mi-au placut jucatorii pe care ii au. Au schimbat 10-11 jucatori si nu aveau cum sa fie la fel de omogeni. O vad bine pe Dinamo, a fost doar primul meci.

De Nooijer cred ca a fost cel mai bun jucator de pe teren. Incercam sa facem o surpriza mare si in Europa. L-am dat pe Ionut Vana, era de 10 ani cu noi. As vrea sa joc cu lotul pe care il am", a declarat Gica Hagi la finalul partidei.