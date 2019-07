Ianis Hagi a fost la un pas sa nu mai ajunga la Genk! O echipa LEGENDARA a vrut sa-l transfere in ultima clipa! Dezvaluirea facuta de L'Equipe

Ianis Hagi a fost transferat in aceasta vara pentru 8 milioane de euro de campioana Belgiei.

Olympique Marseille l-a vrut pe Ianis Hagi in aceasta vara si se pregatea sa intre in cursa pentru semnatura mijlocasului roman de 20 de ani, anunta L'Equipe. Managerul lui OM, Andre Villas-Boas, il dorea pe Ianis la echipa, insa campioana Europei din 1993 s-a retras din cursa iar Ianis a semnat cu Genk.

Cei de la Marseille nu si-au putut permite pana la urma sa egaleze oferta primita de Viitorul pentru Ianis Hagi. In plus, acesta si-a dorit sa mearga la o echipa care va evolua in grupele UEFA Champions League. Acesta a fost si motivul pentru care Ianis a refuzat-o pe Manchester City, cea care voia sa-l imprumute ulterior la echipe care nu sunt calificate in grupele UCL.

Olympique Marseille a terminat sezonul precedent pe locul 5, la 5 puncte in spatele celor de la Saint-Etienne.