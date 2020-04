FABULOS | Fotbalistul dorit cu orice pret de Becali la FCSB face antrenamente pe bloc! A fost foarte aproape sa semneze insa totul a picat

Un jucator dorit de Becali la FCSB a gasit o metoda inedita de a se antrena.

Capitanul de la FC Botosani, Jonathan Rodriguez, a fost foarte aproape sa ajunga la FCSB in vara anului trecut, insa mutarea a picat. Jonathan Rodriguez a jucat in 27 de meciuri din 28 pentru Botosani in acest sezon si a pus umarul la o calificare istorica in play-off-ul Ligii 1 cu formatia din Moldova.

In vara anului trecut, Gigi Becali a vrut sa il aduca la FCSB, la recomandarea oamenilor sai din staff. Ovidiu Petre i-a transmis patronului de la FCSB, ca Rodriguez este unul dintre cei mai buni mijlocasi din Liga 1.

Din cauza faptului ca Liga 1 este suspendata, iar jucatorii nu pot participa fizic la antrenamente, acestia se antreneaza acasa. Jonathan Rodriguez a ales insa sa faca antrenamente si de pe bloc.