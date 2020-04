FCSB si-a abandonat fanii in plina pandemie: comunicare 0 din partea celui mai iubit club din Romania! Ce posteaza echipele romanesti in pauza fortata

Din articol Ce comunica pe canalele oficiale echipele din Romania?

FCSB nu comunica deloc cu fanii in aceasta perioada.

In timp ce marile cluburi din Europa incearca sa fie aproape de fani cat timp acestia sunt blocati in case prin poze, clipuri live cu jucatorii favoriti si rememorari ale unor momente cheie din istorie, echipele din Romania rateaza de departe tinta si la capitolul comunicare.

Conform unui studiu realizat la finalul anului trecut de GfK, FCSB este cea mai iubita echipa de fotbal din Romania, 40.9% dintre respondenti declarand ca sustin clubul patronat de Becali. La mare distanta se afla Dinamo, cu 13.7%, urmata de Craiova (8.8%), CFR Cluj (7.4%), CSA Steaua (4.8%) si Rapid (4.7%).

FCSB se bate la retrogradare la acest capitol, ultima postare datand de pe 1 aprilie, cand pe pagina oficiala apare un mesaj de felicitare pentru Helmut Duckadam, presedintele de imagine al clubului. Apoi, pe 30 martie, FCSB transmite un mesaj de condoleante familiei lui Martin Tudor, decedat la 43 de ani.

Totusi, pe pagina de Facebook apar si 2 postari prin care clubul incurajeaza fanii sa doneze pentru o cauza sociala, cealalta fiind o invitatie la vizionarea online a spectacolelor de la Opera Comica pentru Copii, insa per ansamblu comunicarea este la pamant pentru cea mai iubita echipa din Romania.

Campionii din 2016 au uitat definitiv de suporteri, Astra Giurgiu fiind si ea codasa. Ultima postare pe Facebook a giurgiuvenilor este din 25 martie, cand clubul a distribuit un articol despre jurnalul de autoizolare al antrenorului Bogdan Andone.

La polul opus se alfa campioana CFR Cluj, care propune fanilor un "serial" cu cele mai bune faze si goluri din actuala stagiune din Europa League, cand ardelenii au ajuns pana in saisprezecimile competitiei. In plus, clujenii alterneaza cu mesaje de la jucatorii aflati in carantina, ii informeaza pe fani cu privire la activitatile acestora si ii indeamna pe toti sa ramana in case.

Acelasi model este adoptat si de Univ. Craiova, care in pauza fortata nu a uitat de suporteri. Oltenii pot afla despre ce fac jucatorii lor favoriti si le sunt propuse file din istoria clubului. In plus, craiovenii anunta ca Stiinta va participa la o competitie de FIFA 20 organiata de LPF, la care vor lua parte gameri profesionisti.

Dinamo pastreaza legatura cu fanii, insa la o frecventa redusa, alegand sa distribuie mai degraba postari ale Peluzei Catalin Hildan.

Poli Iasi si Botosani, echipe din Moldova, zona greu incercata de pandemia de coronavirus, comunica si pastreaza un ton optimist in relatia cu suporterii lor.

Rapid a ales sa rememoreze meciuri din trecutul european al clubului. Totodata, giulestenii au organizat pe pagina de Facebook strangeri de fonduri prin care suporterii puteau cumpara bilete virtuale la meciuri de FIFA 20, iar banii stransi au fost donati catre diverse cauze si spitale.

Intr-o perioada in care ar fi putut stabili o legatura stransa cu fanii, cluburile din Romania nu inteleg nici acum importanta marketingului si a comunicarii online, elemente esentiale in incercarea de fidelizare a suporterilor, si refuza sa preia modelele deja bine implementate de marile cluburi europene, care tocmai prin aceasta reteta reusesc sa genereze venituri suplimentare in conturi.