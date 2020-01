FABULOS! A dat drumul la artificii dupa anuntul plecarii lui Piturca! Aroganta URIASA a unui jucator din lotul Craiovei. Piti voia sa-l dea afara

Anuntul plecarii lui Piturca de la Craiova l-a bucurat pe italianul Pigliacelli.

Aflat in conflict cu antrenorul si trecut pe lista de transferuri, Pigliacelli va continua aproape sigur cu oltenii dupa demisia lui Piturca. Pigliacelli a postat pe Instagram mai multe filmulete din care lasa de inteles ca saluta despartirea clubului de Piti. Italianul a fost scos in afara lotului in ultima luna, iar Piturca ii cauta inlocuitor. Portarul a postat mai multe filmulete cu artificii dupa anuntul ca Piturca e deja fost antrenor al Universitatii Craiova. :)