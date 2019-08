Fabbrini a trecut vizita medicala si semneaza cu Dinamo: "Suntem intr-o situatie dificila, avem nevoie de cateva victorii!"

Fabbrini s-a intors in Romania dupa doar 2 luni la TSKA Sofia.

Diego Fabbrini a trecut vizita medicala si urmeaza sa semneze un contract cu Dinamo. El ar putea sa debuteze chiar luni, la partida din etapa a 7-a a Ligii 1, contra celor de la Hermannstadt.

"A fost o experienta buna, la o echipa importanta. M-am inteles bine cu coechipierii, nu am avut probleme. A fost, sa spun asa, mai mult o problema personala motivul pentru care am decis sa revin in Romania. Eu ca individ ma gandesc la confort. Atat al meu, cat si al familiei mele. Nu am avut probleme de adaptare. Pur si simplu nu am fost fericit suta la suta.



Dinamo a fost clubul care mi-a placut cel mai mult de-a lungul timpului. Apoi, pentru ca e unul din cluburile cele mai mari si mai importante din Romania. Am plecat de la TSKA, din Sofia, si-mi doream sa ajung la un alt club important. Asa ca aceasta a fost cea mai buna solutie pentru mine si pentru familia mea. Clar, e intr-o situatie dificila insa, cred ca este timp, din fericire si avem nevoie doar sa castigam cateva meciuri si apoi situatia se va indrepta.



Le multumesc (fanilor) pentru ca multi mi-au trimis mesaje. Sunt pur si simplu fericit ca ma aflu aici si am sa incerc sa fac totul pentru a castiga cat mai multe partide" a spus Fabbrini pentru Telekom Sport.