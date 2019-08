Favorite clare pentru calificarea in grupele Champions League dupa meciurile de miercuri din play-off.

Olympiakos a trecut clar de echipa care eliminase Porto in turul anterior, FC Krasnodar. Grecii au batut cu 4-0! Steaua Rosie Belgrad a facut 2-2 cu Young Boys in deplasare, in timp ce Dinamo Zagreb a batut-o acasa pe Rosenborg, 2-0.





