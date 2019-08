E la un MILIMETRU de Dinamo! Marea lovitura a verii in Stefan cel Mare! Detalii despre venirea lui Fabbrini

Italianul Fabbrini a semnat in vara cu TSKA Sofia, dar nu s-a acomodat in Bulgaria si e gata sa se intoarca in Liga 1.

Fabbrini si-a reziliat contractul cu TSKA. E gata sa vina la Dinamo. Impresarul Costin Manea spune ca afacerea e ca si rezolvata.

"Discutiile sunt foarte avansate. Abia si-a reziliat contractul cu TSKA Sofia, dar suntem foarte aproape de o intelegere cu Dinamo. A fost o ambitie personala de-a mea sa-l aduc pe Diego acasa, in Romania, chiar la Dinamo. De ce? Am un respect deosebit pentru oamenii de acolo, in special pentru Dinu si Balanescu. Au mai fost discutii cu Dinamo si acum ceva timp, dar daca atunci eram in mare parte intelesi, acum pot spune ca in proportie de 99,99% Fabbrini vine la Dinamo", a spus Costin Manea pentru Telekom Sport.