Surpriza uriasa! Dinamo il aduce, in sfarsit, pe Diego Fabbrini! Italianul va semna pe un an

Diego Fabbrini se intoarce in Liga 1 dupa ce a impresionat in perioada petrecuta la FC Botosani.

TSKA Sofia imprumuta inca un jucator in Liga 1! Dupa fundasul Bozhidar Chorbadzhiyski, lasat pentru urmatorul an la FCSB, TSKA il cedeaza pentru un sezon si pe Diego Fabbrini! Fostul jucator de la FC Botosani va juca la Dinamo, anunta Digi Sport.

Fabbrini a fost dorit mult de Mircea Rednic inainte de plecarea acestuia de la Dinamo, insa a ajuns pana la urma la TSKA Sofia. Nu s-a acomodat la clubul bulgar si a decis sa se intoarca in Liga 1. El a fost dorit si de Marius Croitoru la FC Botosani, insa a ales-o pe Dinamo.

Diego Fabbrini are 29 de ani si a "bifat" in cariera cluburi importante precum Empoli, Udinese, Palermo, Watford, Birmingham, Middlesbrough sau Ovideo. A ajuns la Botosani in vara lui 2018 si a marcat 5 goluri in 31 de partide de Liga 1 in sezonul trecut.