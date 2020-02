FA-BU-LOS | Becali a izbuncit in direct la TV! Atac fara precedent la "perlele" sale! "Se impreuneaza cu iubitele lor mai des, de aia nu mai joaca fotbal!" Ce a putut sa spuna

Gigi Becali a izbucnit in direct la TV si isi ataca jucatorii.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre lupta la titlu si despre situatia de la echipa sa. Acesta a comentat faptul ca jucatorii au fost chemati de galerie la finalul partidei si a facut o serie de declaratii incredibile.

"Nu e in regula ce s-a intamplat la finalul meciului cu jucatorii si galeria. De ce sa iasa scandal? S-au dus acolo, s-au smerit. Daca nu ii vrei aproape, nu te duci, dar ei ii vor aproape. Din punctul meu de vedere, nu ma intereseaza, galeria nu e problema mea. Pentru mine fotbalul, este doar o afacere. E posibil si asta, nu stiu care e problema. Vad ca tu Comane vrei sa il copiezi pe Ronaldo, ai si pozitia aia. Daca vrei sa il copiezi si pe Ronaldo, nu doar in miscari, fa pachetele la abdomen. Nu are probleme cu greutatea. Fiecare om cum isi asterne asa doarme. Ei joaca fotbal, e meseria lor. Nu ai ce sa le reprosezi, ca nu pot, nu vor.



Eu cred ca e o chestiune de pregatire. Nu ma gandesc sa aduc un psiholog, la mine psihologul e Hristos si rugacaciunea si Sfanta cruce. Psihologul il aduci doar daca esti bolnav, toate nationalele au psiholog la ei, la mine totul e la Hristos, in sfanta Liturghie si Hristos. Pentru ce sa aduc psiholog? La ortodoxi nu e nevoie de mental coach. La noi e Duhul Sfant pishologul nostru. Ei nu se concentreaza, de concentrat se concentreaza, dar nu pot. Ei sunt paraditi la antrenamente si se gandesc doar la somn. El se impreuneaza mai des cu iubitele lor, sunt paraditi la antrenanemte si nu se gandesc decat la somn", a declarat Gigi Becali, la PRO X.