Mijlocașul croat a ajuns la FCSB în această fereastră de mercato, după despărțirea de CFR Cluj. Înainte să accepte oferta lui Gigi Becali, Muhar a apelat la un om pe care îl cunoaște foarte bine: Dan Petrescu, fostul său antrenor din Gruia.

Karlo Muhar: „Am vorbit cu el înainte să vin aici”

„Am vorbit cu el înainte să vin aici, da. L-am sunat ca să aflu mai multe. E un antrenor uimitor, foarte bun. Sper să mai lucrez cu el, poate aici, poate la alt club. M-am consultat cu el înainte”, a spus Karlo Muhar la flash-interviu.

Croatul a vorbit și despre debutul său la FCSB. A fost titular contra Petrolului, dar a părăsit terenul la pauză, după ce a primit un cartonaș galben.

„Din păcate, nu am reușit să învingem. Nu am început bine, am luat gol repede, dar am arătat că am dominat meciul. Am controlat partida. Am arătat că știm ce să facem pe teren.

Mă simt bine fizic. Puteam rezista mai mult pe teren. Am făcut o muncă bună din punct de vedere fizic de când am venit la FCSB. Puteam juca mai mult de 45 de minute, dar aveam acel cartonaș galben și nu am vrut să riscăm”, a explicat Muhar.

Mijlocașul a fost impresionat și de atmosfera de la noul club. „Am găsit o mentalitate diferită aici. Sunt condiții foarte bune. M-au adoptat repede coechipierii. E o echipă mare. Cu siguranță ne luptăm la titlu. Ca să te bați la titlu, trebuie să câștigi derby-uri.”

FCSB a remizat cu Petrolul, după golurile lui Ofri Arad și Meriton Korenica, respectiv N’Lundulu și Malula. Pentru roș-albaștri, acesta a fost primul punct după trei înfrângeri consecutive.