Explicațiile DDB după plecarea lui Rednic și valul de retrageri din proiect

Decizia a stârnit nemulțumire în rândul suporterilor dinamoviști și mulți amenință pe rețelele de socializare că se retrag din programul DDB.

Reprezentanții programului au transmis un comunicat prin care îi informează pe suporteri că ei nu au nicio implicare în program și deciziile din ultima perioadă au fost luate exclusiv de oamenii din administrația clubului.

„Programul DDB nu este implicat în conducerea clubului! DDB nu deține nici o funcție la Dinamo! Acțiunile DDB pe parte administrativă s-au oprit în momentul în care am adus profesioniști în funcții de conducere. DDB a fost forțat să intervină în acest sens în sezonul trecut, când împreună am reușit să scoatem clubul din mâinile lui Cortacero & CO, oameni care au acționat întocmai unui grup infracțional organizat împotriva lui Dinamo.

De asemenea, DDB a trebuit să intervină inclusiv pe parte sportivă, atunci când echipa a rămas fără antrenor. Din fericire, am depășit cu bine acel moment, aducerea lui Dușan Uhrin dovedindu-se providențială. Din momentul venirii echipei Zăvăleanu - Mureșan însă, deciziile administrative și sportive le aparțin.

Rolul DDB a rămas acela de a susține financiar clubul și sub orice altă formă posibilă, strict! Nu DDB l-a demis pe Mircea Rednic! Nu DDB l-a adus pe Flavius Stoican! Îi mulțumim lui nea Mircea pentru toată munca depusă!”, spun cei din DDB.

Val de retrageri din DDB

„Regretăm retragerile din program! Este și vina noastră. DDB nu se va ascunde vreodată. Deși am repetat, pe toate canalele de comunicare avute la dispoziție, faptul că DDB nu este implicat în conducerea clubului și că deciziile le aparțin, în exclusivitate, celor aflați pe funcții, se pare că mesajul nu a ajuns la toți membrii cotizanți.

Știm că suntem datori cu alegerile, trebuie să dăm și premiile, sunt atâtea de făcut și din păcate dinspre echipă nu vine nici un pic de liniște, problemele sunt imense și tot vin, la salarii au rămas restanțe pe 15, facem tot ce este omenește posibil să ajutăm clubul să le depășească.

Ar fi criminal să cedăm! Ce vrem să înțeleagă toți cei care s-au retras este faptul că fiecare retragere din program înseamnă un umăr mai puțin pe care se poate sprijini clubul!”, se arată în comunicat.