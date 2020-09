Explicatia lui Nicolae Dica pentru cele 4 schimbari efectuate de FCSB la Iasi: "Nu e chiar asa cum se spune"

FCSB a pierdut in fata lui Poli Iasi cu 2-5, dupa ce a condus cu 1-0, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.

MM Stoica a primit in telefon in timpul meciului, iar in minutul 28 au fost efectuate 4 schimbari o data. Cana, Sut si Istrate plus Petre au fost inlocuiti cu Miron, Florin Tanase, Sergiu Bus si Dariu Olaru. Fost jucator si antrenor la FCSB, Nicolae Dica, a explicat schimbarile facute de staff-ul ros-albastrilor.

"Ei stiu mai bine. Au vrut sa vina cu jucatori cu experienta in Liga 1, cu asta cred ca au vrut sa vina. Erau condusi si au vrut sa aduca un plus de experienta. Istrate? La 3-1 pentru Iasi, acesti jucatori foarte tineri, nu puteau ajuta echipa sa intoarca meciul. Nu mi-a trezit amintiri. Eu am amintiri placute de la FCSB. Eu vorbeam cu MM, ii explicam ce voiam sa fac, aveam o relatie apropiata. Nu e chiar asa cum se spune" a spus Dica.

FCSB se afla pe locul 3 in clasament cu 9 puncte dupa primele 5 meciuri in Liga 1.