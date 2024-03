"Avem convenție semnată". Gigi Becali nu i-a iertat pe giuleșteni după acuzațiile lui Victor Angelescu

În urma acestui rezultat, formația antrenată de Elias Charalambous s-a distanțat la șapte puncte față de urmăritoarele Rapid și Universitatea Craiova.

Înaintea confruntării dintre FCSB și Sepsi OSK, Victor Angelescu i-a acuzat pe covăsneni că nu își vor apăra corect șansele, mai ales că se speculează un transfer al lui Marius Ștefănescu la FCSB.

Reacția lui Gigi Becali despre Marius Ștefănescu

După meci, în cadrul unei intervenții telefonice la Digi Sport, patronul de la FCSB a făcut o glumă, susținând că Marius Ștefănescu nu are voie să evolueze în meciurile contra "roș-albaștrilor", adăugând, în mod serios, că nu intenționează să-l achiziționeze pe atacant.

"Nu știu eu ce-s astea. Nu ajunge și gata. Nu ajunge că nu-l iau eu. Noi avem contract cu ei că el n-are voie să joace cu noi niciodată, avem convenție semnată. Am semnat, am avut o convenție și am făcut o afacere mare.

De mine n-are voie să spună nimeni niciodată, că eu nu fac blaturi, că nu sunt hoț. Și dacă vrei să-mi dai, nu vreau să iau, că nu sunt hoț", a spus Gigi Becali.

Victor Angelescu, acuze grave înainte de FCSB - Sepsi

"La FCSB – Sepsi, e clar cine va câştiga. A câştigat ultimele şase întâlniri, i-au cam bătut peste tot. Iar faptul că cel mai bun jucător al lor ia cartonaş galben în minutul 90+4 după ce dai gol în minutul 90+2...

Ştefănescu nu joacă de trei meciuri contra FCSB-ului. Mă aştept ca de la vară Ştefănescu să joace la FCSB, să fie transferat de Gigi Becali. Un galben stupid, e cel mai bun jucător de la ei.

Dar înseamnă că a făcut-o de vreo trei ori. FCSB ne-a obişnuit să joace cu Iaşiul şi să îl ia înainte de meci pe Luis Phelipe, cu Hermannstadt îl ia pe Baba Alhassan.

Că tot vorbesc ei de omenie. Eu nu acuz, dar spun că nu mi se pare normal. Să iei un cartonaş galben în minutul 90+4 şi apoi să nu joci. Este statistică. Se vede. Sunt multe altele. Celor care le e frică de omenie au făcut-o de multe ori. Nouă ne-a dat gol Micovschi", a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.