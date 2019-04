Explicatia lui Mangia: de ce nu joaca Andrei Cristea la Craiova

Dupa esecul de pe National Arena, Craiova o intalneste joi pe Viitorul in semifinalele Cupei

Craiova a ramas la 7 puncte in spatele CFR-ului, si multi suporteri ai Craiovei incep sa se uite urat la Devis Mangia.

Oltenii ii reproseaza lui Mangia alcatuirea defensivei, dar si faptul ca Andrei Cristea, atacantul adus cu mari sperante in iarna la Craiova, nu prinde echipa.

In meciul cu FCSB, Cristea a fost introdus in teren in ultimele 15 minute, Mangia preferandu-l pe Carlos Fortes.

"Problema este ca un antrenor trebuie sa ia in considerare foarte multe lucruri intr-un meci. Eu zic ca inainte de golul de 3-2, noi am fost echilibrati in teren. Dupa ce am luat gol, l-am introdus pe Cristea. Sunt decizii tactice."

"In acest moment, s-a demonstrat ca este mai bine sa jucam cu un atacant central. Am jucat cu Koljic, si a functionat. Acum este Fortes. Sa vedem, poate ca in formula asta cu Fortes putem sa jucam si cu doi atacanti", a spus Mangia la conferinta de presa.

Presedintele Craiovei, Sorin Cartu, nu a vrut sa comenteze decizia lui Mangia de a nu-l folosi prea mult pe Cristea.

"Tot ce pot sa va spun este ca nu e vorba de niciun conflict intern. In rest, sunt deciziile lui Mangia, intrebati-l pe el", a spus Cartu in aceasta dimineata la Ora Exacta in sport (PRO X).