Messi s-a dus la 10 puncte de Mbappe in topul pentru Gheata de Aur, dupa nebunia de la Villarreal 4-4 Barcelona. Ronaldo a cazut un loc! Clasamentul

Leo Messi continua sa se afle la conducerea clasamentului pentru Gheata de Aur.

Leo Messi a mai pus un gol peste Mbappe in clasamentul pentru Gheata de Aur. Starul Barcelonei a marcat un gol in nebunia de la Villarreal. Barca a scos in-extremis o remiza, scor 4-4!

Messi a ajuns la 32 de goluri in acest sezon si are 64 de puncte. Principalul sau urmaritor, Kylian Mbappe, de la PSG, are 27 de reusite in Ligue 1 si 54 de puncte.

In continuare top 3 e completat de italianul Fabio Quagliarella, cu 21 de goluri.

Polonezul Piatek are 20 de goluri, iar Ronaldo, Lewandowski, Aguero, Luis Suarez si Duvan Zapata cate 19.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur