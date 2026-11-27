Sepsi s-a impus în fața lui ”U” Cluj, scor 1-0, într-un meci din deplasare din runda a 17-a de Superliga.

Golul victoriei covăsnenilor a fost marcat de Doru Andrei, a cărui reușită poate primi deja titlul de golul etapei, chiar dacă runda 17 din Superliga abia a început.

Execuți a la Quaresma! Golul senzațional marcat de Doru Andrei împotriva lui ”U” Cluj

Doru Andrei a deblocat tabela cu o execuție de geniu, după ce a profitat de pasa greșită trimisă la adversar de portarul Ștefan Lefter, care a fost taxat imediat.

Mijlocașul ofensiv l-a văzut ieșit pe goalkeeper și l-a lobat senzațional cu exteriorul, iar execuția l-a lăsat fără replică pe lefter și a amuțit tribunele stadionului din Cluj.