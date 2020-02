EXCLUSIV | Vin dupa "perlele" lui Becali? BREAKING NEWS: Scouteri de la cluburi importante din Europa vor fi prezenti maine pe Arena Nationala la Derby de Romania

Scouteri de la cluburi importante din Europa vor fi maine pe Arena Nationala.

Dinamo si FCSB vor disputa maine episodul cu numarul 176 din Derby de Romania, iar ros-albastrii au ocazia de a se apropia din nou de CFR Cluj. Dinamo va juca din nou in play-out, dar acest meci va fi unul incins atat pe teren cat si in tribune. Fanii stelisti au luat cu asalt casele de bilete, iar pana la ora partidei se vor vine toate tichetele destinate acestora. Organizatorii meciului se asteapta ca la aceasta partida sa fie prezenti cel putin 30 de mii de oameni.

Potrivit surselor www.sport.ro, la aceasta partida vor fi in tribune si scouterii celor de la AS Roma si West Ham United. "Perla" lui Gigi Becali, Florinel Coman, a fost propus clubului din Italia, insa acestia au anuntat ca in momentul de fata nu se gandesc sa il ia, dar la vara ar fi o posibilitate pentru a-l transfera pe Coman. Finantatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a spus ca il da pe Coman cu 20 de milioane si orice oferta sub aceasta suma nu va fi luata in calcul.