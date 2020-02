"Doar Dinamo Bucuresti, ce?" Florin Tanase rade din Dinamo si le transmite un mesaj ironic inainte de derby! Ce a spus capitanul celor de la FCSB la conferinta de presa

Ce spune Florin Tanase despre derby-ul cu Dinamo.

FCSB va disputa maine, 16 februarie, pe Arena Nationala, derby-ul cu Dinamo si se anunta un spectacol total. Capitanul celor de la FCSB, Florin Tanase, a vorbit despre partida si spune ca ros-albastrii sunt pregatiti de victorie. Acesta i-a ironizat si pe dinamovisti care vor juca pe tricouri cu mesajul Doar Dinamo Bucuresti.

"Da, suntem pregatiti. Eu cred ca da. Ne-am pregatit bine aceasta saptamana si cu siguranta va fi un meci spectaculos, aceste meciuri sunt cele mai frumoase, chiar daca ei sunt pe locul 9 in clasament, este un joc special. Daca vom juca precum am facut-o in ultimele meciuri, vom realiza cel mult ce am realizat la ultima partida, un punct, dar eu cred ca vom arata altfel. Inclusiv eu, am jucat foarte slab cu Clinceni si sunt sigur ca nu se va mai intampla cu Dinamo. Nu cred ca ar trebui sa ratam din nou sansa de a ne apropia de CFR, eu nu as fi multumit cu un egal. Pentru noi ar fi 3 puncte foarte importante si ne-ar da sperante pentru titlu.



Esti mult mai motivat se vorbeste toata saptamana de acest meci plus cand ajungi la stadion si vezi aceasta atmosfera, e cu totul altceva. Nu pot sa spun ca imi convine sau nu ca Dinamo nu este in play-off, pentru fotbal erau inca 2 derby-uri si era mult mai frumos. Nedelcu nici nu si-a luat la revedere. Nu am vorbit foarte mult, nu stiu exact de ce s-a razgandit, nu stiu de ce nu a mai mers acolo, dar cu siguranta a avut motivele lui bine intemeiata. Noi speram sa joace cat mai bine cand se va apela la el. Daca nu vom castiga, patronul mai glumeste, nu se va spanzura cu siguranta, dar noi speram sa castigam", a declarat Florin Tanase in cadrul unei conferinte de presa.

Florin Tanase a vorbit si despre tricourile cu care vor juca dinamovistii maine.



"Pe mine nunul nu ma deranjeaza, Doar Dinamo Bucuresti ce? Joaca in play-out in fiecare an. Pe de alta parte este un lucru imbucurator ca acei fani isi sustin echipa, dar pentru fotbalul romanesc nu este bine", a mai spus Tanase.