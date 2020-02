Se anunta un spectacol TOTAL! Fanii FCSB au epuizat biletele la primele 2 inele ale peluzei! Cate tichete s-au vandut si ce asistenta se asteapta la episodul cu numarul 176 din Derby de Romania

Fanii stelisti iau cu asalt Arena Nationala.

O zi ne mai desparte de marele derby dintre Dinamo si FCSB, iar fanii celor doua echipe anunta un spectatol total in tribune. Va fi primul meci in care alaturi de trupa lui Bogdan Vintila vor fi si cei din Peluza Nord, dupa 5 ani in care au stat departe de tribune. Fanii celor de la FCSB au rezervate 8200 de bilete pentru partida de maine seara, iar pana astazi s-au vandut tichetele la primele 2 inele ale peluzei si sunt sanse foarte mari sa se epuizeze toate tichtele pana la ora partidei.

Pentru meciul de maine, se asteapta ca pe cel mai mare stadion al tarii sa asiste 30 de mii de oameni pentru un derby care se anunta electrizant atat pe teren cat si in tribune.