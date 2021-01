EXCLUSIV | Un pusti care joaca in Germania, in probe la FCSB! Cine este fotbalistul care il poate impresiona pe Gigi Becali 

FCSB ramane fara Dennis Man in aceasta iarna.

Gigi Becali a confirmat in aceasta seara transferul lui Man la Parma.

Dennis Man este golgeterul Ligii 1 si unul dintre cei mai importanti jucatori ai celor de la FCSB. 'Perla' lui Becali este cel mai valoros fotbalist din campionat, iar transferul lui a devenit cea mai scumpa mutare a unui jucator de la o echipa din Romania in strainatate.

Potrivit surselor www.sport.ro, ros-albastrii au adus in probe un jucator de 19 ani. Alexandru Dane, legitimat la FC Iserlohn, mai are 6 luni de contract in Germania, unde a adunat 6 aparitii in Westfalenliga 2.

Cel mai probabil, dupa ce va trece testele, fotbalistul va merge, insa, la echipa secunda a clubului, care joaca in Liga a 3-a.