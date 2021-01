A fost asaltat de oferte, dar transferul a picat dintr-un motiv incredibil! Care e situatia capitanului de la FCSB

Giovanni Becali a facut dezvaluiri despre situatie lui Florin Tanase de la FCSB.

Decarul ros-albastrilor este unul dintre cei mai in forma jucatori romani din Liga 1, alaturi de Dennis Man. Tanase este al doilea cel mai bun marcator al campionatului cu 13 goluri, fiind la o singura reusita de Man, care este foarte aproape sa plece la Parma.

In urma cu cateva sapatamani, Gigi Becali a anuntat ca a dorit sa ii prelungeasca contractul pentru a obtine o suma cat mai mare dintr-un eventual transfer, dar Tanase a refuzat prelungirea intelegerii cu FCSB. Dupa acest lucru, latifundiarul din Pipera a declarat ca nu il va vinde pe o suma mai mica de 5 milioane de euro.

Giovanni Becali a lamurit situatia jucatorului si a dezvaluit ca toate echipele care au fost interesate de el, credeau ca lui Tanase ii expira contractul in vara.

"El mai are doi ani de contract. Toate echipele care ne-au chemat, din America, din Rusia, Turcia, Franta, stiau ca termina contractul in vara si s-au gandit ca il vor lua pe bani mai putini. Dar el mai are contract pe inca doi ani.

Gigi vrea sa mai prelungeasca, nu stiu, e problema lui. Dar el mai are inca doi ani de contract, nu e cum s-a scris, ca va fi liber in vara. M-a chemat un neamt, care il dorea la Vitesse, altul care il voia la Dusseldorf: 'Cum domnule, ca termina, uite aici!'. Am zis ca ii arat contractul. Am vorbit degeaba cu ei, erau convinsi ca termina in vara.

Foarte multi intermediari, nu sunt intermediari. Vor sa se agate de un intermediar, mai dau cate un telefon in stanga, dreapta, vorba se duce. Nu stiu daca a refuzat Tanase al doilea contract, in prima instanta, cred ca le-a semnat pe amandoua.

Noi cu Tanase avem o relatie de un an, doi ani. L-a prelungit de buna voie, nu a fost fortat, la contractul pe care il are. Castiga 20 000 de euro cu Steaua, e un salariu foarte bun in Romania. Vrea si el sa savureze viata asta in alta parte, sa simta cum e sa iei un milion, 700 000 pe an. S-ar putea sa plece, daca va continua asa", a spus Giovanni Becali.