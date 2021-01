Lovitura pentru Becali! Adi Popa a dezvaluit ce urmeaza sa pateasca FCSB, dupa ce nu a primit banii de la echipa! "Am inteles ca se intra in cele 14 zile pentru depunctare!"

Clinceni s-a impus in fata lui FC Botosani cu 2-1, intr-un meci al etapei a 19-a din Liga 1.

Adi Popa a marcat primul gol al partidei in minutul 13, iar dupa a declarat ca este greu sa joci fotbal pe o astfel de vreme.

"Un meci in care nu stiu cat fotbal s-a putut juca pe o asemenea vreme si un asemenea teren. A fost un meci mai mult de angajament. A fost o lupta. Ne bucuram ca dupa un inceput greu am obtinut o victorie astazi. Am avut si putina sansa la gol, ca m-a ajutat terenul.

In rest ma bucur foarte mult pentru victorie, pentru reusita personala. Trebuie sa le resplatesc celor de aici increderea. Le multumim si oamenilor pentru ca am venit si noi cu 3 ore inainte de meci si stim ca de la 8 au muncit ca arate terenul cum trebuie. Asa sunt vremurile in pandemie, nu s-a mai jucat pana acum din ce stiu in Liga 1 in ianuarie", a declarat Adi Popa.

Instantele din Romania i-au dat castig de cauza lui Adi Popa in procesul cu FCSB. Jucatorul in varsta de 32 de ani se judeca cu ros-albastri, pentru a-si primi banii restanti, dupa ce Gigi Becali a bagat in somaj tehnic mai multi jucatori in timpul pandemiei.

Miercuri, Popa a anuntat ca FCSB nu nu a platit banii si ca risca sa fie depunctati daca nu livreaza suma in decurs de 14 zile.

"Da, din ce stiu nu s-au platit. Banuiesc ca urmeaza o amenda si din ce am inteles se intra in cele 14 zile pentru depunctare. Ei au avut termen limita de plata astazi, nu au platit, si mai au 14 zile pana ii depuncteaza, din ce stiu de la avocati, nu m-am ocupat", a declarat fostul jucator de la FCSB.

Tweet FCSB becali Clinceni Citeste si: