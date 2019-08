Liber pentru atacul la Pascanu! Ce veste a primit fundasul Romaniei U21, care asteapta cu nerabdare debutul la seniori!

Alex Pascanu (20 de ani) a asteptat pana in ultimul minut al perioadei de mercato din Anglia clarificarea situatiei sale, dar inchiderea ferestrei de transferuri nu i-a adus nicio veste buna.

Alex Pascanu (20 de ani), fundas al Romaniei U21, a sperat pana in ultimul minut al ferestrei de mercato din Anglia la un imprumut. Leicester Mercury a scris in ultimele zile ca romanul este subiectul unor negocieri pentru un imprumut pe un an in Championship, nefiind inca luat in calcul pentru prima echipa a fostei campioane a Angliei. Perioada de transferuri din Premier League si Champioship s-a inchis, insa, fara ca romanul sa schimbe echipa.

Pascanu ramane la Leicester U23 sau pleaca din Anglia

Dupa incheierea perioadei de mercato din Premier League si Championship, Alex Pascanu are doua variante: el poate ramane la echipa U23 a lui Leicester, ceea ce ar insemna amanarea debutului la seniori, lucru destul de complicat pentru cariera sa, avand in vedere ca fundasul are deja 20 de ani, ori poate schimba tara.

Leicester si-a exprimat la discutiile cu reprezentantii lui Pascanu dorinta de a-l trimite tot la o echipa din Anglia, insa cum acest lucru nu s-a intamplat, singurele variante credibile par a fi legate de o revenire a sa in Romania.

In Anglia, doar echipele din League One (liga a treia) si League Two (liga a patra) mai pot face transferuri pana pe 2 septembrie, dar acest lucru va fi greu de luat in considerare de catre fundasul roman, mai ales in conditiile in care el a fost considerat o tinta de formatii precum CFR Cluj, campioana Romaniei, si FCSB, vicecampioana Ligii 1.