EXCLUSIV | Marcel Puscas, declaratie incredibila cu privire la situatia de la Dinamo: "Spalare de bani se numeste mai pe scurt!" 

Dinamo traverseaza o situatie grea din punct de vedere financiar.

Clubul a fost preluat in urma cu ceva timp de catre investitorii spanioli, dar banii intarzie sa apara la formatia din "Stefan cel Mare". La echipa au fost transferati fotbalisti pe salarii mari, dar vechii fotbalisti ai echipei sunt inca neplatiti. Marcel Puscas a facut la Ora Exacta in Sport, de pe Pro X, o declaratie incredibila cu situatia care se intampla acum la Dinamo.

"Am si botezat acest club, "El Nuevo Dinamo", printr-o postare pe Facebook si a fost preluata aceasta titulatura. "El Nuevo" e tot vechiul "New Dinamo", nu s-a schimbat nimic. Ma mir ca nu exista interesul factorilor de raspundere la o eventuala sesizare a Federatiei, cu privire la sursa si provenienta banilor acestor investitori spanioli. Eu am auzit "de pe strada" ca ar fi un fond de investitii care nu este recunoscut si reglementat de nicio tara Europeana. Lucruri de genul asta atrag dupa sine alte probleme, adica, spalarea de bani se numeste mai pe scurt! Nu stiu daca e adevarat, dar trebuie facut un control."

"Daca tu ca roman mergi in strainatate sa-ti cumperi o casa, automat autoritatile te intreaba care este provenienta banilor. Acesti spanioli sau acest fond de investitii ar trebui verificat, nu are nimeni nimic cu ei, dar asa e normal. Cel care a vandut actiunile sociale nu a verificat solvabilitatea acelor oameni. Prima greseala e acolo, a doua greseala este la Federatia Romana care n-a verificat unitatea, solvabilitatea si acuratetea banilor respectivi. Au mai fost greseli de genul asta si cu italienii, ma gandesc la UTA, Poli Timisoara, Piatra Neamt", a declarat Marcel Puscas pentru Pro X.