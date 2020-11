"Cred ca joaca langa stadion si sta si el la o bere!" Cornel Dinu ii ironizeaza pe nord-irlandezi si il critica pe Mirel Radoi! Ce fotbalist a remarcat legenda dinamovista

Romania a remizat in deplasare impotriva celor de la Irlanda de Nord, scor 1-1.

Gratie acestui egal, Romania va fi in urna a doua valorica pentru calificarile la Campionatul Mondial din Qatar, ajutata si de rezultatul obtinut de Serbia in compania Rusiei (5-0).

Cornel Dinu nu a fost impresionat de jocul nationalei, iar legenda lui Dinamo a spus ca jucatorii nord-irlandezi joaca mai mult prin pub-uri si nu sunt in stare sa paseze din prima sau sa dribleze.

Dinu critica de asemenea strategia aleasa de Mirel Radoi, care are obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2022, dar selectioneaza jucatori trecuti de 30 de ani, precum Eric Bicfalvi. Legenda lui Dinamo este de parere ca Bicfalvi a fost cel mai bun om de pe teren, cu toate ca a prins doar ultimele 20 de minute.

"Acesti fotbalisti nord-irlandezi joaca mai mult prin pub-urile fotbalului britanic. Evolueaza prin liga a doua si a treia. Sigur, ne-au dominat, dar nu sunt capabili sa joace din celebrul "one touch". N-am vazut pe niciunul sa dribleze. George Best dribla, acum n-am vazut niciunul.

Prietenul meu Panduru a remarcat un "celebru" jucator de la ei, Galbraith parca. Nu cred ca Pandi are dreptate ca joaca la Manchester United. Cred ca joaca intr-un pub langa stadionul lui Manchester United si sta si el la o bere. Am remarcat doar ca are o freza franciscana. Nu ma mai surprinde deloc diletantismul lui Radoi.

Impotriva unui asemenea adversar trebuie sa gandesti putin. Practic singurul nostru jucator care a contat a fost Bicfalvi. Ma gandesc ce o fi in mintea unui selectioner cand aduci un fotbalist in ca Bicfalvi. Dar nimeni nu a anuntat inainte ca ne intereseaza Campionatul Mondial pentru ca in momentul in care aduci un jucator de 32 de ani nu-ti permiti decat daca nu stii ce e cu jucatorii tai, cu lotul, ce vrei sa joci, sa-l tii pe tusa.

Cand aduci unul de 32 presupune experienta, capacitate de joc si oricum cred ca la cat a evoluat el, 20 de minute, a reusit si golul din singura noastra combinatie mai periculoasa, pentru ca si la ocazii ne-au dominat irlandezii", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.