EXCLUSIV | "Noua ni s-a spus ca vom sta in carantina daca plecam!" Oficialii Craiovei ataca FCSB dupa cantonamentul in Turcia

FCSB este singura echipa din Romania care a plecat in cantonament in aceasta iarna in Turcia.

Managerul general al Universitatii Craiova a comentat situatia in care se afla cei de la FCSB, care risca sa fie obligati sa stea 14 zile in carantina la revenirea in Romania din cantonamentul in Antalya.

Popescu a comentat usor ironic, amintindu-si de regulamentele care s-au contrazis in cazul lui Andrei Vlad, sezonul trecut, cand portarul ros-albastrilor a jucat in Cupa Romaniei avand cartonase galbene incasate.

"Nu avem calitate oficiala sa le cerem sa intre in carantina. Problema este foarte simpla. In fotbal sunt regulamente, dar toate cad in fata legilor organice. Acum nu e vorba de regulament, pentru ca daca era vorba de regulament, iara juca Vlad o semifinala cu doua cartonase galbene.

Aici e vorba despre legile organice, care au mici exceptii, dar sunt sigur ca isi vor face treaba. Sunt convins ca FCSB se afla in dificultate. Nicio alta echipa din Romania nu a plecat in cantonament in Antalya. Noi am intrebat la DSP: 'Ce s-ar intampla daca am vrea sa ne ducem in cantonament in Turcia'. Ne-au spus ca intram in carantina la intoarcere.

Nu e vorba de FCSB aici, e vorba de o speta in care un club s-a dus intr-o tara din zona galbena. Se supune regulilor DSP sau nu? Discutand cu persoane autorizate de la DSP Craiova, mi s-a spus ca nu poate fi eludata legea.

Daca o persoana nu se incadreaza intr-o exceptie, este pasibila de o plangere penala in urma unei sesizari din oficiu. Nu-mi doresc sa mearga in carantina, dar vreau ca legile sa fie respectate", a declarat Marcel Popescu la Ora exacta in sport.