Caz aproape IDENTIC cu cel de la FCSB la un mare nume al Europei! Au gasit un caz POZITIV la intoarcerea in tara. Milioane de oameni cer acum ca meciul sa fie pierdut cu 3-0

Au fost plecati din tara timp de 6 zile pentru antrenamente. La revenire au produs un adevarat cutremur in campionat!

Celtic a confirmat ca unul dintre fotbalistii sai are COVID la mai putin de 48 de ore de la intoarcerea echipei dintr-un cantonament care a avut loc in Dubai. Rivala lui Ianis din Scotia a petrecut 6 zile in Emiratele Arabe Unite si a revenit vineri la Glagow.

Celtic nu a anuntat daca fotbalistul depistat pozitiv a fost in cantonament.

"Jucatorul are parte de toata sustinerea noastra. Toti ceilalti membri ai echipei, antrenorii si staff-ul sunt negativi", se mentioneaza in comunicatul publicat pe net de Celtic. Campioana ultimelor 9 sezoane din Scottish Premier League ar trebui sa joace luni cu Hibernian. Exista voci care cer ca meciul sa nu se dispute si Hibernian sa primeasca de la comisii o victorie la masa verde!

Antrenorul secund John Kennedy a recunoscut ca Celtic se face vinovata de 'incalcari minore' ale protocoalelor COVID pe parcursul cantonamentului de la Dubai. Pe net circula poze in care jucatorii lui Celtic sunt infatisati petrecand fara sa poarte masca sau sa respecte distantarea sociala. Kennedy spune ca impresia lasata de imagini este falsa.



"Am stat in 'bula' noastra. Probabil ati vazut niste poze facute de localnici care lasa o falsa impresie. Au fost mici sacapari in privinta protocoalelor. Le vorbim jucatorilor cat de mult putem despre respectarea lor. Trebuie sa depasim momentul. Am anuntat Federatia si autoritatile ce program am urmat, am incercat sa minimizam riscurile", a spus Kennedy.

Informatia venita de la Celtic apare chiar in momentul in care Scotia va intra in lockdown din cauza cresterii numarului de infectari la nivel national.

Situatia seamana izbitor cu cea in care se afla FCSB, singura echipa din Liga 1 plecata sa se antreneze in afara granitelor tarii in aceasta iarna. Si in Romania exista voci care sustin ca FCSB a incalcat legislatia anti-COVID si ca jucatorii, alaturi de staff vor trebui sa ramana in carantina timp de 10 zile dupa intoarcerea echipei din Antalya, programata pe 14 ianuarie, cu o zi inaintea partidei cu Astra.