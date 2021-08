EXCLUSIV | Mortuțan a intrat din nou în vizorul lui Becali: „El juca mai bine la 18 ani decât acum!”

Gigi Becali, nemulțumit din nou de Olimpiu Moruțan.

FCSB a câștigat meciul cu Gaz Metan Mediaș, 2-1, grație golului marcat de Octavian Popescu, în minutul 79.

Olimpiu Moruțan (22 ani), protagonistul unui posibil transfer la Galatasaray, a fost din nou scos de Gigi Becali la pauză, în locul acestuia fiind introdus Darius Olaru (22 ani). Finanțatorul roș-albaștrilor este din nou nemulțuit de prestația mijlocașului ofensiv, acuzându-l că juca mai bine în urmă cu 4 ani.

„A greșit toate pasele la mijlocul terenului!”



„Sunt mulțumit, dar nu în totalitate. Din moment ce ai 1-0 și controlezi jocul, eu vreau să dau 2-0 și să stau liniștit. Eu cred că la echipa asta trebuie să merg ca la spectacol, așa văd eu.

Moruțan juca mai bine la 18 ani decât acum, dacă mi-l dădea cineva gratis acum, nu îl luam. A greșit toate pasele la mijlocul terenului, nu știu ce se întâmplă cu el. Vreau să fie totul mai limpede, vreau mai multă posesie.

Zicea Tănase că nu am avut ocazii, noi am avut ocazii. Am avut bară, a scăpat și Ianis Stoica de două ori”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Tweet Gigi Becali FCSB Olimpiu Morutan Citeste si: Ianis Hagi în Champions League! Marți, de la 10 seara, în direct la PRO X: Glasgow Rangers - Malmo! Bucurați-vă de fotbal!