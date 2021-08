EXCLUSIV | „Să fii prost să ai putere!” Sorin Cârțu, reacție vehementă după jocul dur făcut de UTA cu Craiova

Universitatea Craiova a pierdut meciul disputat pe terenul lui UTA Arad, în etapa a cincea a sezonului regulat din Liga 1.

La finalul confruntării, oficialii clubului din Bănie au acuzat jocul dur al fotbaliștilor pregătiți de Laszlo Balint.

Sorin Cârțu l-a atacat dur pe arbitrul partidei, Adrian Cojocaru, pe care l-a invitat să meargă „la altă cateorie”.

„Am avut meciu sub control. În prima repriză, când am avut acțiuni bune de poartă, am fost un pic artificiali în fața porții. Noi am avut disponibilitatea de a juca fotbal, însă ni se răspundea cu durități la limita regulamentului.

Cele două intrări ale lui Rojer și Hora sunt de cartonaș roșu fără dubiu, fără comentarii. Și bineînțeles a fost penalty la Baiaram, pentru că dacă nu a fost lovitură de la 11 metri, trebuia să-i fi dat galben, dar și acolo... e penalty clar.

La Bancu, îi curge și sânge din gură și tu (Adrian Cojocaru) nu iei nicio decizie. Sunt stupefiat și iritat, pentru că dacă tu nu vrei să te respecți ca arbitru... să fii la un meci de genul acesta, să încerci să ai o prestație corespunzătoare. Respectă-ne pe noi, cei care jucăm acolo.

Am mai spus despre UTA, că și pe vremea noastră ne duceam și ne rupeau picioarele pe acolo. Făceam și o glumă, că juca Nedelcu la ei pe atunci, atacat care fusese pe la noi la Craiova, și de câte ori îl întrebam, îl certam pentru duritățile pe care le primeam în meci și ne spunea: 'Domnule, la noi carte nu se cere. Să fii prost să ai putere'. Așa și aseară. Ei au jucat la modul la care pot ei să participe. Dar ca arbitru, dacă nu ești în stare să duci un astfel de meci, du-te la altă categorie”, a răbufnit Sorin Cârțu, la PRO X, în cadrul emisinii Ora exactă în sport.

Nicușor Bancu, la un pas să-și piardă dinții

Fundașul stânga al oltenilor a primit un cot în figură în minutul 22 al meciului, de la Roger, mijlocașul lui UTA.

„Mi-a dat dintele în jos. Trebuie să merg acum să-mi repar dintele. Nici nu pot să vorbec corect. Și arbitrul zice că n-a fost nimic. M-a lovit cu cotul. Am dinții făcuți praf și arbitrul zice că nu e nimic, că e barieră pusă și protejează mingea.

Eu nu înțeleg asta. Trebuie să facem ceva cu arbitrajul, că nu se mai poate.

Arbitrul a întărtat ambele echipe. I-a lăsat să joace dur. Tot timpul ne loveau, ne călcau cu cotul. Noi dacă facem ceva, imediat primim cinci etape de suspendare. Ei primesc doar galben și gata, mergem mai departe”, a răbufnit Nicușor Bancu la finalul meciului cu UTA.

