Mare favorită înainte de finala Europa League, după ce a încheiat sezonul din Bundesliga fără înfrângere, Bayer Leverkusen a pierdut categoric finala de la Dublin. Atalanta a plecat cu trofeul grație ”triplei” reușite de Ademola Lookman.

După acest meci, Bayer Leverkusen a pierdut primul trofeu pus în joc în acest sezon și a încheiat seria fantastică de invincibilitate în toate competițiile (51 de meciuri).

Xabi Alonso (42 de ani) a avut un discurs echilibrat după meciul de la Dublin și spune că rezultatul nu va schimba cu nimic impresia pe care jucătorii săi i-au lăsat-o în acest sezon.

Xabi Alonso, după finala Europa League: ”Trebuie s-o acceptăm”

„Trebuie să acceptăm că astăzi Atalanta a fost mai bună și a meritat să câștige trofeul. Nu am jucat bine, am avut foarte multe probleme. Astăzi am avut o zi proastă și doare pentru că s-a întâmplat într-un meci important, dar trebuie s-o acceptăm.

E solicitant să joci împotriva lor. Nu am putut să facem față primului val de presiune. Când am avut un mic avantaj, ei au fost puternici și au reușit să schimbe asta. Eram pregătiți pentru asta, se întâmplă în fotbal. Asta nu schimbă gândurile mele și aprecierea mea față de jucători. Astăzi nu a fost ziua noastră, va fi un test să vedem cum ne vom putea accepta asta”, a spus Xabi Alonso, imediat după meciul de la Dublin.

Finala UEFA Europa League s-a disputat pe ”Aviva Stadium” din Dublin și a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs. ”Centralul” a bifat a doua finală europeană arbitrată, după cea din Conference League, ediția 2022.

Din brigada românului au făcut parte și conaționalii Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, asistenți, respectiv Cătălin Popa, asistent VAR.